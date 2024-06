Federica Barbero ha partecipato a Roma all’evento conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d'Italia

Federica Barbero, candidata nelle liste di Fratelli d’Italia sia per le elezioni della Regione Piemonte (per Cuneo e provincia), che per le europee nella circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia), ha partecipato sabato scorso, 1° giugno, all'evento conclusivo della campagna elettorale organizzato a Roma da Fratelli d'Italia.

“Sabato 1° giugno, in veste di candidata alle prossime elezioni dell’8-9 giugno, ho avuto l’opportunità di partecipare, a Roma, all’incontro organizzato da Fratelli d’Italia per la conclusione della campagna elettorale.

Una piazza del Popolo gremita ha salutato, entusiasta e calorosa, i nostri esponenti di partito e, in particolare, il presidente Giorgia Meloni.

In un discorso molto articolato e con il consueto piglio, Giorgia ha ricordato a tutti noi, e anche agli avversari politici, tutte le buone ragioni per stare dalla parte giusta della storia, cioè la nostra parte.

Un momento di grande emozione è stato salire sul palco, intonando l’Inno di Mameli: mi sono sentita orgogliosamente italiana e felice di poter contribuire a sostenere gli ideali del conservatorismo.

“Viva l’Italia, viva Fratelli d’Italia, viva l’Europa delle Nazioni!”