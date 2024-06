Bra, al Memorial Caretti le eccellenze del basket scenderanno in campo per il Trofeo AIDO

Sarà nuovamente l'area verde "Mario Garino" di frazione San Michele di Bra ad ospitare le formazioni del tradizionale ed atteso evento cestistico dove le stelle della pallacanestro di più regioni area nord ovest scenderanno in campo per aggiudicarsi il Trofeo AIDO in un contesto utile a portare un chiaro messaggio di prevenzione e tutela con il motto + Sport + Vita.

Con la palla che, come da tradizione, alle 16.00 sarà alzata a centro campo da Elena Caretti nel ricordo di Andrea e Paolo apprezzate ed amate figure del basket braidese ed a cui è dedicato il "Memorial Over 40", nel primo incontro si daranno "regolar tenzone" il Torino Basket Over dell'inossidabile Sandro Musmeci e la formazione dell'UNVS con in panchina due capitani d'eccezione Roberto Marengo ed Ettore Sanino; a seguire la compagine dell'MF Genova con a capo Carlo Leoncini avversari de Gli Amici di Ciccio Torino guidati da Fabrizio Nestasio. ore 9.00 la gara per il 3 e 4 podio, alle 11.00 la finalissima per il gradino più alto del podio: un appuntamento spettacolare da non perdere dove la parola d'ordine sarà "divertimento"...per tutti!