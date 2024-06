Dronero, alla fiera degli acciugai le stelle alpine dell'UICI Cuneo

In occasione della fiera degli acciugai Lorenzo Scuteri, Chiara Beltramo, Antonio Pasero e Nicole Pellandino hanno contribuito alla vendita benefica delle stelle alpine i cui ricavati sono andati all'UICI CUNEO (unione ciechi e ipovedenti sezione territoriale di Cuneo).



Sono state vendute 240 stelle alpine e raccolti più di 1100 euro. È stata la prima iniziativa di questo tipo sul nostro territorio e speriamo di poter replicare al più presto nei prossimi eventi in provincia.



La scelta delle stelle alpine è stata fatta in quanto si dice che portino luce e il nostro obbiettivo e di portarne un po' a chi non ne ha, l'obbiettivo principale della vendita è stato quello di sensibilizzare le persone sul tema delle disabilità visive, fin troppo spesso poco considerato. Inoltre essendo la stella alpina una pianta protetta e in via di estinzione, con questa vendita e le altre che seguiranno in futuro, ci poniamo anche l'obbiettivo di disincentivarne la raccolta illegale sulle nostre montagne.



Un grande ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito alla causa acquistando le piantine.