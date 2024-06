Quattro gattini abbandonati attendono una nuova famiglia

Quattro gattini, vittime dell'ennesimo abbandono, cercano con impazienza una casa amorevole e sicura dove trascorrere il resto della loro vita.

I piccoli felini, attualmente ospiti del gattile Amici di Zampa situato in località Toppino ad Alba, sono pronti a conquistare il cuore di chi è disposto ad accoglierli nella propria famiglia.Si tratta di tre femminucce dal pelo lungo e un maschietto con gli occhi azzurri e il manto bianco come la neve. Sono quattro fratellini che, nonostante la dura prova dell'abbandono, non hanno perso la loro innata dolcezza e giocosità.



Potete conoscerli presso l’Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 6915647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba