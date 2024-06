La Croce Bianca di Fossano in festa con la consegna delle medaglie ai volontari

Domenica 26 maggio si è svolta la Festa Sociale della Croce Bianca di Fossano. L’associazione Fossanese, che ad oggi conta oltre 200 volontari e 14 dipendenti, dal 1975 si occupa di emergenza sanitaria territoriale e servizi di trasporti ordinari per i nostri concittadini.

I festeggiamenti sono iniziati con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del San Filippo. Al termine tutti i volontari, dipendenti e soci presenti si sono riuniti sul sagrato della chiesa per la benedizione dei tre nuovi automezzi (due macchine attrezzate con pedana per disabili ed un’ambulanza) e lo scatto della consueta foto di gruppo.

Una volta rientrati presso la sede dell’associazione, in Piazza della Paglia n.3, è iniziato il momento dedicato ai saluti ed ai ringraziamenti per i volontari e dipendenti che ogni giorno si impegnano al servizio della nostra comunità, Protagonisti sono stati il presidente dell’associazione Luca Origlia, il sindaco di Fossano Dario Tallone, l’assessore comunale Donatella Rattalino, la Presidente del Consiglio Comunale di Fossano Simona Giaccardi, il senatore Giorgio Maria Bergesio e l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi. Durante il pranzo si sono poi svolte le premiazioni al merito per i volontari che hanno raggiunto un certo numero di ore di servizio in associazione.

10 volontari hanno ricevuto la medaglia piccola in argento: Vigna Alessia, Pettiti Francesca, Bonelli Pamela, Bosio Elena, Capuozzolo Samantha, Dolce Gabriele, Tarantino Giovambattista, Tortone Claudio, Cortese Luca e Burdisso Francesco.

8 volontari sono stati premiati con la medaglia grande in argento: Olivero Letizia, Mena Vazquez Lurdes Teresita, Botta Federica, Mana Maddalena, Touani Djeutcheu Eric, Vernassa Corrado, Gilardi Giuseppe, Montana Leandro.

A 7 volontari è stata consegnata la medaglia in oro: Bracco Stefania, Miccoli Giulia, Mombello Manuela, Faule Michela, Pettiti Patrizia, Vallauri Riccardo, Bedino Matteo.

Finalmente tutti si sono seduti a tavola per il consueto pranzo offerto dall’Associazione durante il quale sono stati venduti i biglietti per la lotteria che ha messo in palio diversi premi offerti in parte dall’Associazione e in parte da attività commerciali del nostro territorio. Si ringrazia in particolare Gianni Costa di Fossano, Biesse, Mobili Leardi di Lequio Tanaro, Ikigai Estetica di Bene Vagienna, Klo Parrucchiera di Fossano, Bima Assicurazioni, Griff-in e Rinascimento di Valeria Bellino, Nuova Era, Cema, Oreficeria Tallone e il Ristorante/Catering il Banchetto di Novello.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, chiacchiere e risate accompagnate da Dj Ariel ha fatto ballare tutti con la sua musica.