Diventa volontario di Cuneo Illuminata e vivi la manifestazione da protagonista!

Fervono i preparativi per l’edizione 2024 di Cuneo Illuminata, che tornerà in città dal 5 al 28 luglio con straordinari spettacoli di luci a tempo di musica e tantissimi appuntamenti collaterali (programma completo su www.cuneoillluminata.eu/programma).

Mentre sono iniziati i lavori di montaggio della struttura che reggerà le installazioni luminose in via Roma e piazza Galimberti, lo staff di Cuneo Illuminata è alla ricerca di nuovi volontari che supportino gli eventi in programma nel prossimo mese in particolare nelle attività di promozione degli eventi e all’infopoint, nella logistica, nella vendita gadget e molto altro!

Un’opportunità che permetterà ai partecipanti di vivere un’indimenticabile esperienza da protagonisti all’interno della manifestazione più colorata e divertente dell’estate cuneese!

Iscriversi è facile, basta compilare questo form entro il 10 giugno, inserendo le proprie disponibilità: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDwDKUkxVOU5gmndpxWAGVXl_f1qDsYhjMX_0emDw-b3yBQ/viewform.

Giovedì 13 giugno si terrà un incontro con cena offerta e, a seguire, serata formativa.

Per maggiori informazioni scrivere a info@cuneoilluminata.eu