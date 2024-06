Elezioni Ceva, la lista a sostegno di Fabio Mottinelli: "Messa in sicurezza del Tanaro nostra priorità"

La problematica del Tanaro è da sempre una nostra priorità. Una delle prime interrogazioni del gruppo consigliare di opposizione nel 2019 è stata proprio in merito ai lavori sugli argini. Allora sostenemmo la necessità di intervenire subito approfittando della disponibilità di fondi, ma l’amministrazione Bezzone considerò prioritari altri interventi.

In particolare, come si può verificare dal verbale del Consiglio Comunale n. 65 del 23 dicembre 2019, il vicesindaco Alliani affermò che gli ultimi eventi calamitosi non erano stati così distruttivi come quelli del 1994, grazie anche agli interventi sul Tanaro posti in essere dal Comune. La linea dell’Amministrazione Bezzone fu quindi di aspettare i fondi sovracomunali.

Nell’autunno del 2020 siamo stati investiti dall’ennesima alluvione. Il passato non si può cambiare, ma una domanda rimane: avremmo potuto almeno mitigare i danni se avessimo agito subito e non atteso i fondi sovracomunali?

E altri interrogativi si aggiungono: perché non è stata perseguita la strada della collaborazione con il Politecnico di Torino e le Università degli Studi di Torino e di Parma che prevedeva lo studio del bacino idrografico del Tanaro, per un totale di circa 800 kmq, dalle pendici del Monte Marguareis fino a valle di Ceva, comprese le valli Corsaglia, Casotto e Mongia, una vasta porzione di territorio che in 30 anni è stata colpita da ben 5 alluvioni? Ora è necessario lavorare sul futuro, attivarsi subito, mantenere alta l'attenzione.

Noi pensiamo che gli interventi in questo senso siano molti e complessi e necessitino, oltre che di rilevanti risorse economico-finanziarie da reperire ricorrendo a tutte le fonti attivabili, di programmazione e concertazione in sinergia con tutti i Comuni del bacino.

Siamo consapevoli che gli interventi di pulizia dell’alveo e di rimozione dei materiali litoidi non siano liberamente attivabili, ma riteniamo che il Comune possa rivestire un ruolo importante di rappresentazione delle necessità e pungolo per l’attivazione degli interventi necessari presso gli Enti e le Autorità competenti.

Rilevanti interventi di pulizia e manutenzione ordinaria sono stati eseguiti efficacemente sul fiume Bormida e sul Belbo. Perché non potrebbero essere attivati anche da noi?

I corsi d’acqua che attraversano e caratterizzano il territorio, con il fiume Tanaro in testa, fanno parte della nostra storia, tradizioni e del nostro paesaggio e devono diventare una risorsa preziosa anche da far valere a livello turistico e sportivo e non una fonte di preoccupazione. Ci impegneremo quindi con tutte le nostre forze per rendere la nostra bella cittadina un posto sicuro attraverso le seguenti azioni:

Progettazione condivisa con tutti i Comuni presenti lungo l’asta del Tanaro di un intervento generale di messa in sicurezza del fiume

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i corsi fluviali e dei sistemi di regimazione delle acque

Miglioramento dei sistemi di allerta in caso di calamità

Per ottenere risultati è necessario fare squadra perché decine di Sindaci hanno un peso maggiore in sede di reperimento risorse, ma vanno coinvolti, cosa che non è stata fatta fino ad ora. Ceva da sola non può risolvere il problema. Il nostro obiettivo è tornare ad un ragionevole grado di sicurezza studiando misure di mitigazione del rischio quali, ad esempio, canali di scolmo, vasche di laminazione e aree di espansione, lavorando con il supporto di tecnici specializzati e competenti.

Infine, data l'importanza del tema, un nostro assessore avrà la delega al Tanaro.