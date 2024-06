Federica Barbero (Fratelli d’Italia) ha relazionato al convegno "Cuneo chiama il Piemonte, il Piemonte chiama l'Europa" a Borgo San Dalmazzo

Federica Barbero, candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, sia per le elezioni della Regione Piemonte (per Cuneo e provincia), che per le europee nella circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia) ha partecipato ieri, lunedì 3 giugno al convegno "Cuneo chiama il Piemonte, il Piemonte chiama l'Europa".

L’incontro era organizzato dal circolo Fratelli d'Italia di Borgo San Dalmazzo e valli.

In virtù della sua duplice candidatura alle elezioni regionali ed europee, Federica Barbero ha espresso le sue proposte per Cuneo e Piemonte.

“Desidero esprimere il più vivo e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla serata di ieri, organizzata a Borgo San Dalmazzo, moderata da Paolo Chiarenza e aperta da Luca Ferracciolo, fiduciario FdI di Borgo San Dalmazzo, molto ben riuscita grazie al lavoro di squadra che si sta dimostrando decisivo, ogni giorno di più.

Sono poi molto grata a quanti, molto numerosi e attenti, sono intervenuti come pubblico, e agli illustri relatori: l’On. Monica Ciaburro, il Prof. Elio Ambrogio, il Dott. Ezio Barp, il Dott. Giorgio Sapino, l’Avv. Maurizio Paoletti, il Dott. Ambrogio Invernizzi e il sindaco di Valdieri Guido Giordana, ciascuno dei quali ci ha offerto profili di approfondimento in relazione alle loro diverse professionalità e interessi.

Abbiamo in tal modo vissuto una serata particolarmente intensa, ricca di contenuti e di stimoli per il da farsi.

Sono state toccate tutte le tematiche più sensibili per il nostro territorio, dall’agricoltura, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, dal tema delle riforme istituzionali alla sanità, dalle aspettative degli imprenditori alla valorizzazione della montagna. Abbiamo analizzato i vari aspetti con i piedi ben piantati in Piemonte ma con l’intenzione rivolta all’Europa e al nostro peso nell’Unione Europea.

Personalmente, ho voluto ricordare alcune criticità che non possono essere ignorate: la situazione dei NEET, cioè quei ragazzi che non studiano, non lavorano né sono impegnati in processi formativi. Essi rappresentano un’alta percentuale sul nostro territorio, ma sono una risorsa importantissima da recuperare, perché nelle mani delle giovani generazioni affidiamo il nostro, e soprattutto il loro, futuro. Inoltre, ho rilanciato il tema della formazione di Europrogettisti, indispensabili per aiutare gli stessi enti locali a intercettare i fondi europei da ottenere a sostegno degli investimenti. Argomento che va di pari passo con quello, a me molto caro, del rilancio dei borghi interni che vanno via via spopolandosi.

In definitiva: c’è molto su cui intervenire, io mi sento pronta ad affrontare il lavoro. Ho bisogno però dell’investitura elettorale per iniziare il mio percorso: confido nella più ampia partecipazione al voto, che mi conferisca una forte legittimazione!”.