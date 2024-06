Piasco al voto: confronto pubblico fra i tre candidati sindaci

Sono tre i candidati sindaci in corsa a Piasco, Stefania Dalmasso (Progetto Comune), consigliera comunale di minoranza uscente; Giancarlo Panero (Panero Bene Comune 2030), sindaco per due mandati a Verzuolo e una vita trascorsa nel sindacato Cisl; Paolo Moro (Crescita e Continuità), vicesindaco uscente.



Dopo un mese di incontri, domani sera, mercoledì 5 giugno alle 20,45, ci sarà il confronto pubblico nel corso del quale gli aspiranti primi cittadini si misureranno in presenza di fronte ai cittadini-elettori.



Il paese della media valle Varaita ha vissuto una battaglia elettorale come non si vedeva da tempo.



Quando mancano pochi giorni all’apertura dei seggi elettorali, l’esito del voto appare quanto mai incerto.