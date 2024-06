Il ministro Valditara a Limone per premiare i talenti nello studio e nello sport [VIDEO]

Si è svolta oggi, martedì 4 giugno, nella Sala Consiliare del Municipio di Limone Piemonte, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la consegna delle borse di studio agli studenti della sezione distaccata del Liceo delle Scienze Umane a curvatura sportiva “De Amicis” che durante l’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per meriti scolastici e sportivi.



Durante l’incontro, sono stati premiati con borse di studio e relativi attestati di merito 20 studenti-atleti, che hanno raggiunto una media dei voti globale superiore alla votazione 8/10 o che hanno conseguito risultati di livello agonistico su scala nazionale o internazionale. Le discipline praticate dai ragazzi premiati per meriti sportivi sono state le seguenti: sci di discesa, sci di fondo e moto di velocità.

Riberi: "Il liceo sportivo fiore all'occhiello della Vermenagna"

Il sindaco Massimo Riberi ha, poi, colto l’occasione per ringraziare il ministro Valditara per l'attenzione rivolta agli appelli del territorio a sostegno della sezione limonese del Liceo, la cui sopravvivenza fino a qualche mese fa pareva compromessa.



“Sono grato al Ministro Valditara per aver accolto il mio personale invito e per le parole di vicinanza spese nei confronti della nostra comunità – ha commentato il primo cittadino - . Il suo interessamento e il suo impegno consentiranno il normale prosieguo, anche per il prossimo anno scolastico, dell’operatività della sede limonese del Liceo, che dal 1998 rappresenta un esempio di efficace collaborazione tra scuola, enti locali e territorio, e un modello di come le terre alte possano essere attrattive se offrono servizi di qualità. Dato il ruolo centrale dell'istituto per il territorio, il Ministro ha assicurato la sua attenzione verso l'apertura della scuola anche per gli anni a venire”.



“Questa scuola, fiore all’occhiello per l’intera valle Vermenagna, ha consolidato negli anni la fama di realtà ad elevate potenzialità, una fucina di grandi talenti sportivi, ma anche trampolino per ragazzi che hanno proseguito gli studi negli atenei laureandosi in svariate Facoltà – ha continuato Riberi - . La consegna delle borse di studio vuol essere un gesto simbolico del Comune per rimarcare la vicinanza e il senso di orgoglio dei limonesi noi nei confronti dei tanti ragazzi e ragazze che grazie al talento e all'impegno sono riusciti ad ottenere risultati notevoli in ambiti diversi”.



Alla cerimonia erano presenti, per omaggiare la visita del Ministro Valditara, oltre al sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, anche il Comandante della Compagnia carabinieri di Borgo San Dalmazzo Maggiore Maurizio Tosco, il referente dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Guido Gossa, il Dirigente scolastico del Liceo “De Amicis” di Cuneo Paolo Romeo e la Dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo di Robilante Renata Varrone. Hanno partecipato all’incontro anche diversi esponenti politici regionali e nazionali: l’eurodeputata Gianna Gancia, il senatore Giorgio Bergesio e i consiglieri regionali Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso e Paolo Bongiovanni, quest’ultimo delegato dal presidente regionale Alberto Cirio.



Inoltre, erano presenti in sala anche gli ex studenti e campioni di sci alpino Edoardo Saracco e Melissa Astegiano, mentre Marta Bassino, pluri-campionessa del mondo di sci, non potendo essere presente, ha tenuto a far sentire la propria vicinanza tramite un messaggio che è stato letto ai ragazzi.

Gli allievi premiati

Di seguito l’elenco degli allievi della sezione associata di Limone Piemonte del Liceo delle Scienze Umane a curvatura sportiva “De Amicis” premiati con la borsa di studio:

Abbà Alessandro (per meriti sportivi)

Aime Arianna (per meriti scolastici)

Ambrosione Pietro (per meriti scolastici e sportivi)

Barale Arianna (per meriti sportivi)

Barucco Alessandro (per meriti scolastici e sportivi)

Battaglino Gabriele (per meriti scolastici)

Caffagni Alessandra (per meriti scolastici e sportivi)

Careddu Giorgia (per meriti scolastici)

Casale Alloa Benedetta (per meriti scolastici)

Casale Alloa Gabriele (per meriti scolastici e sportivi)

Ceccardi Igor (per meriti scolastici)

Dalmasso Sofia (per meriti scolastici)

Dotta Sara Caterina (per meriti scolastici e sportivi)

Ferrari Leonardo (per meriti scolastici)

Garbasso Beatrice (per meriti scolastici e sportivi)

Giraudo Aurora (per meriti sportivi)

Menardi Gaia (per meriti scolastici)

Todone Ludovica (per meriti scolastici)

Tosello Maddalena (per meriti scolastici)

Viale Andrea (per meriti scolastici)