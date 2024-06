Regionali, Paolo Demarchi: “Speriamo di avere ancora la fiducia degli elettori. Continuerò sulle politiche a favore dei territori” [VIDEO]

Paolo Demarchi candidato alle prossime elezioni dell'8-9 giugno al Consiglio regionale con la Lega, dopo aver concluso l'ultima legislatura piemontese è pronto a rimettersi in gioco e ad affrontare nuove sfide.



Uno sguardo al passato e agli obiettivi raggiunti è inevitabile prima di sviluppare proiezioni sul futuro quando ci si ripropone al giudizio delle urne e degli elettori.



La ricandidatura implica riflessioni e analisi e Demarchi ricorda: “Dal 2019 siamo arrivati al governo in Piemonte cercando di dare un'impronta meno Torino-centrica e ora speriamo di avere ancora la fiducia degli elettori per continuare su questa linea, dando attenzione alle province, per sviluppare l'economia e creare benessere comune”.



Guarda qui il video:



E' tempo quindi di passare agli impegni, un programma in continuità con il precedente mandato.continua Demarchi