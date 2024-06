Comunali a Caraglio, ecco la squadra della candidata sindaca Paola Falco [VIDEO]

La prima cittadina uscente Paola Falco, insegnante settantenne in pensione, presenta i candidati consiglieri che la sostengono nella corsa elettorale per le elezioni Comunali dell'8-9 giugno.



La lista civica “Per la tua città Caraglio” vede quindi comporsi di 12 candidati consiglieri, tra cui 6 sono amministratori uscenti e 7 alla prima esperienza.



Giorgio Lerda, imprenditore di 57 anni, è vicesindaco uscente oltre che ex sindaco (dal 2009 al 2019): “Mi ricandido per portare a termine i tanti progetti avviati, uno su tutti il polo scolastico il cui finanziamento era arrivato durante il mio mandato. Ora, dopo 25 anni di vita amministrativa, sento il dovere di portare la mia esperienza a un gruppo che ha voglia di fare per Caraglio”.



Flavio Arnaud, 63 anni, assessore uscente si ricandida per “garantire la continuità del lavoro svolto con l'Amministrazione precedente”.



Anche Annalisa Perona, impiegata di 42 anni, consigliere comunale uscente si ricandida spinta “dalla bella sinergia con il gruppo per la realizzazione dei progetti futuri, convinta che Paola Falco sia la persona giusta per dare una svolta a Caraglio”.



Aldo Riba fiero della sua “caragliesità”, pensionato di 69 anni, scende in campo amministrativo per la prima volta pronto a mettersi a disposizione: “Ho valutato positivamente la coerenza di Paola Falco nel suo primo mandato”.



Si ricandida Flora Ballecer, 61 anni, consigliere comunale uscente perchè “credo nel gruppo e soprattutto in Paola”.



Il consigliere comunale uscente Combale Silvano, artigiano di 62 anni, ritenta la sfida “per dare continuità con Paola”.





“Voglio dare una voce giovane e aiutare la mia frazione” spiega Giada Chiuminatti, laureanda in Giurisprudenza di 26 anni, che è alla sua prima candidatura e crede nella squadra creata a sostegno della Falco.



“Mi presento perchè ho nel cuore la passione per la sanità, per l'ambiente e la stima per Paola Falco, quando soprattutto durante l'emergenza Covid è stata molto responsabile” dichiara Albino Gosmar, pensionato di 69anni.



Guarda qui il video con le loro presentazioni:





Alla sua prima esperienza amministrativa, insegnante di Scienze Motorie in pensione, si candida per “”., impiegato di 31 anni, spiega le ragione della sua candidarmi: “”.Un'altra “voce giovane” è quella di, impiegato di 28 anni e impegnato nel sociale e nel volontariato, che si ripresenta come consigliere comunale, ruolo già ricoperto nell'Amministrazione uscente: “”.Il desiderio di vedere ultimati i lavori al polo scolastico hanno spinto, 45 anni e impiegata nel settore trasporti, a candidarsi con la lista civica di Paola Falco. “”.Una squadra motivata e coesa carica dell'energia necessaria al servizio di Caraglio e dei suoi cittadini.