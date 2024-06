Regionali, Delia Revelli (FI): “Sostegno alle piccole e medie imprese per il rilancio economico del Piemonte”

Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali con Forza Italia, espone il suo progetto per sostenere e incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) nella regione.

“Le PMI rappresentano il fulcro dell'economia piemontese - spiega Revelli - e la loro prosperità è essenziale per garantire il benessere della nostra comunità. Dobbiamo favorire la crescita, l'innovazione e la competitività delle PMI, offrendo loro supporto nelle sfide che devono affrontare al fine di creare un ambiente favorevole”.



Innovazione e digitalizzazione

Delia favorisce l'adozione di tecnologie digitali avanzate per le PMI tramite agevolazioni fiscali e programmi di formazione dedicati. La strategia prevede l'istituzione di reti di aziende al fine di facilitare lo scambio di conoscenze e tecnologie, con l'intento di migliorare la competitività delle imprese del territorio.



Accesso al credito

Agevolare l'accesso a finanziamenti è una priorità chiave nel piano di Delia. È suggerito di potenziare i fondi di garanzia e promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari innovativi al fine di sostenere le PMI, abbassando gli ostacoli economici e agevolando la crescita delle attività.



Internazionalizzazione

Per supportare le piccole e medie imprese nella loro espansione internazionale, Delia propone servizi di consulenza, assistenza nel commercio estero e la partecipazione ad eventi fieristici internazionali. Grazie a questi strumenti, le imprese piemontesi potranno competere su scala mondiale e avranno la possibilità di cogliere nuove opportunità di mercato.



Formazione e competenze

Un altro elemento chiave del piano di Delia è dedicare risorse alla formazione continua dei lavoratori delle PMI. Promuoverà la creazione di itinerari formativi in sinergia con università e centri di ricerca, al fine di adattare le competenze alle richieste del mercato e stimolare l'innovazione.



Semplificazione burocratica

Una parte fondamentale del piano si concentra sulla semplificazione burocratica per le piccole e medie imprese. Delia si impegna a semplificare le procedure amministrative, rendendo più facile l'avvio e la gestione delle imprese grazie alla digitalizzazione efficace dei servizi pubblici.

Sostegno alla Transizione Verde

L'obiettivo di Delia è quello di fornire supporto alle PMI nel processo di transizione verso un'economia ecologicamente sostenibile. Questo comprende agevolazioni per l'adozione di pratiche sostenibili, la diminuzione delle emissioni e il impiego di fonti energetiche rinnovabili. Le piccole e medie imprese saranno indirizzate verso un percorso di sostenibilità che aiuterà a proteggere l'ambiente e ad aprire nuove prospettive economiche.



“Investire nel futuro del Piemonte implica sostenere le PMI - conclude Revelli -. È essenziale favorire un ambiente in cui le PMI possano crescere e competere, così da promuovere uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Chiedo a tutti i cittadini di appoggiare tali iniziative per garantire un futuro prospero ed innovativo alla nostra regione , in grado di affrontare senza timori le sfide future”.