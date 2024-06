Nuovo servizio "Aerobus" per collegare le stazioni di Cuneo e Fossano con l'aeroporto di Levaldigi

Cuneo Airport annuncia il lancio di Aerobus, il servizio navetta diretto che collega le stazioni ferroviarie di Cuneo e Fossano con l'Aeroporto di Cuneo.

Operativo a partire dal 15 giugno, Aerobus offre un’alternativa conveniente a tutti i passeggeri che desiderano raggiungere l'aeroporto in piena autonomia, senza la necessità di prenotare e sfruttando l’intermodalità offerta dalla Stazione FS e dal Movicentro.

L’attestazione della navetta a Fossano FS è presso la pensilina del Movicentro, mentre a Cuneo FS è situata all'uscita della stazione, sulla destra del Piazzale della Libertà. Gli orari di partenza e arrivo sono allineati con quelli dei voli, tenendo conto dei tempi richiesti per il check-in e per il ritiro dei bagagli all’arrivo, per garantire un'esperienza senza intoppi ai viaggiatori.

Il servizio Aerobus rappresenta un passo avanti significativo nell'impegno di Cuneo Airport per offrire un’alternativa agevole e sostenibile per raggiungere l’aeroporto, semplificando i viaggi per tutti i passeggeri - compresi coloro che utilizzano il treno – e garantendo un'esperienza di viaggio senza stress e più accessibile per tutti.

I biglietti possono essere acquistati in anticipo sul sito www.cuneoairport.com oppure direttamente a bordo del bus. Le tariffe sono di 8 euro a tratta da Fossano e di 12 euro a tratta da Cuneo, con la possibilità di acquistare online il biglietto di andata e ritorno a tariffa scontata.