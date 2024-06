Radio Vallebelbo e lo Staff del Caffè Latino di Alba organizzano un party sulla musica anni '80, '90 e 2000

Sabato sera, 8 giugno, per la prima volta Radio Vallebelbo e lo Staff del Caffè Latino di Alba uniranno le forze ed organizzeranno un party dedicato a tutti coloro che amano e rimpiangono i suoni e le atmosfere degli anni 80, 90 e duemila.

Si tratta di due realtà che hanno indiscutibilmente segnato la storia della musica e del divertimento nella provincia granda.

Insieme possono vantare addirittura 112 anni di attività : Radio Vallebelbo è stata avviata nel 1976 da Piero Carosso, Franco Fabiano e Felice Giovine a Santo Stefano Belbo mentre il Caffè Latino affonda le proprie radici nell’Altro Mondo , discoteca fondata da Armando Borra e Nanni Roggero nel Dicembre del 1970.

Il club albese oggi si divide nella versione invernale ( CLUB70 ) e nel locale all’aperto Caffè Latino , adiacente alle Piscine Albamare.

Abitualmente meta di un pubblico giovane e amante dei ritmi elettronici, per una notte torneranno a echeggiare le hit dei gloriosi anni 90 , epoca nella quale impazzavano le serate “Lidèr” ed il locale issava l’insegna “ Atlantique” ed in seguito “XL”.

La festa ha un nome significativo : “1998 “e lo slogan la dice lunga: “40 is the new 20” , a sottolineare quanta voglia di divertimento ci sia tra le generazioni che hanno frequentato la Movida albese negli anni del suo massimo splendore.

A scaldare la notte dell’8 Giugno ci saranno i djs Fabio Gallina e Jolly J , insieme al Dottor Bok ed al leggendario Paul Humbert .

La direzione artistica è a cura dello storico DJ Bobo, una vera icona nella Movida Albese.

Un’occasione imperdibile per rivivere per una notte le emozioni che tanti di noi aspettavano da tempo di poter provare ancora con gli amici di una vita intera.