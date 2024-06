Elezioni, l'appello al voto del candidato sindaco di Ceva Fabio Mottinelli: "Se ci darete fiducia, sarò sindaco a tempo pieno"

Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale.

"Votare è molto importante - questo l'appello del candidato sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli - perché il Comune si occupa di voi. Con pochi minuti del vostro tempo potete migliorare le sorti della nostra città. Non voltatevi dall’altra parte, siate protagonisti e non spettatori, partecipate insieme a noi al processo di cambiamento per risollevare Ceva. Scegliete Noi: “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” lista composta da una squadra coesa, competente, affiatata ed entusiasta che da mesi e mesi sta lavorando insieme a tutti voi per poter iniziare a risollevare Ceva tutti insieme.

Il lavoro da svolgere è tanto e per sostenere con il massimo impegno gli onori e gli oneri che la carica di sindaco implica, dedicandomi totalmente alla città, se voterete noi, prenderò aspettativa non retribuita dal lavoro. Sarò il Sindaco a tempo pieno che Ceva merita.

Le alternative le conosciamo, così come lo stato attuale in cui versa la nostra città. Siamo pronti a mettere a disposizione dei cittadini tutto il nostro impegno e il nostro tempo per risollevare insieme Ceva".