L'appello al voto di Katia Manassero (Lega): “Se volete darmi la fiducia, il mio impegno sarà massimo” [VIDEO]

Mancano poche ore all'apertura dei seggi elettorali.

Ecco l'appello al voto di Katia Manassero, candidata alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente: “Andare a votare è importante. È un diritto, non diamolo per scontato, soprattutto per noi donne, visto e considerato che sono passati solo 70 anni dalla prima volta un decreto ha sancito il diritto per le donne al voto”.

Guarda il video:

E chiude: “Mi rivolgo a te cittadino e a te cittadina. Se volete darmi la fiducia, il mio impegno sarà massimo. Il voto per le regionali è valido in tutta la provincia di Cuneo. Sulla scheda verde, vota Lega e scrivi Manassero. Se non scrivete il cognome, il voto non va alla candidata”.