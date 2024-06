Regionali, Delia Revelli (FI): “Prometto che se sarò eletta porterò le vostre istanze in Regione e non abbandonerò il mio territorio” [VIDEO]

Delia Revelli candidata come consigliera alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno con Forza Italia, alla sua prima discesa in politica, coglie l'occasione per ragionare punto per punto sui temi nodali per il Cuneese e per il Piemonte.



“Da sempre sono in mezzo alla gente e continuerò ad esserlo” ribadisce Revelli. Nella sua campagna elettorale si è fatta conoscere ulteriormente, ricordando il suo bagaglio personale di imprenditrice agricola, amministratore locale ed ex dirigente di Coldiretti Cuneo.

Ora è pronta a mettere a frutto le sue esperienze passate guardando al futuro per uno sviluppo e un rilancio del Piemonte all'insegna di innovazione e sostenibilità in vari ambiti.

Dall'agricoltura alla sanità, dal mondo imprenditoriale economico a quello industriale, dalle infrastrutture alle montagne, non dimenticando il sociale e il lavoro, sono i settori su cui si è concentrata per formulare progetti e proposte concrete.



Instancabile in questi giorni è sempre stata presente in azienda e sul territorio a promuoversi insieme agli altri candidati di Forza Italia a sostegno di Alberto Cirio presidente.A poche ore dal voto lancia il suo appello agli elettori, ricordando l'importanza di recarsi alle urne per manifestare la propria preferenza