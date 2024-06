La cooperativa Viso a Viso è il nuovo gestore della Porta di Valle della Valle Varaita

È la cooperativa di comunità Viso a Viso, con sede a Ostana, il nuovo gestore della Porta di Valle della Valle Varaita. L’aggiudicazione, attualmente in fase di verifica formale, avrà durata di dieci anni prorogabili alle medesime condizioni per ulteriori cinque. Espletate le procedure amministrative, il nuovo gestore potrà entrare nei locali e avviare l’attività, che si prevede potrà partire entro il mese di luglio.

Il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita esprime "grande soddisfazione per avere individuato un soggetto serio e motivato per la gestione di un punto strategico per la comunità della valle, che ricopre anche l’importante ruolo di ‘punto di partenza’ per l’esperienza turistica sul territorio. Viso a Viso ha dimostrato, nella sua ormai pluriennale esperienza in valle Po, di sapere progettare attività e servizi innovativi e di essere in grado di gestirli in modo efficace, coordinandosi con le altre realtà locali. Siamo certi che anche in valle Varaita sapranno fare altrettanto, garantendo alla nostra struttura di Brossasco una nuova stagione positiva".

Il nuovo gestore intende apportare alcune migliorie e rivedere parzialmente la destinazione degli spazi interni ed esterni della struttura, potenziando l’offerta di somministrazione alimenti oltre a svolgere i servizi richiesti dall’ente come l’accoglienza e l’informazione turistica, la vendita al dettaglio di prodotti del territorio e di materiali sportivi. Individuata a seguito della procedura di gara che si è chiusa lunedì 3 giugno, la cooperativa Viso a Viso è risultata l’unico soggetto ad avere presentato un’offerta.