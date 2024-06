Borse di studio "Elio Crosetto" agli studenti meritevoli del "Vallauri" di Fossano

Lo scorso 29 maggio l'Aula Magna dell'Istituto "Vallauri" di Fossano ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio a due studenti meritevoli, riconoscimenti messi a disposizione dalla famiglia per ricordare la figura dell’imprenditore Elio Crosetto.

Ha consegnato le borse di studio Luca Crosetto, figlio di Elio, attuale amministratore delegato dell’azienda Crosetto Srl, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo, di recente divenuto presidente della Camera di Commercio di Cuneo. Presente anche Michele Quaglia, vicepresidente Confartigianato Cuneo, e Clemente Malvino, rappresentante zonale di Fossano per Confartigianato.

Luca Crosetto, con la famiglia, ha consegnato ai due ragazzi e alle due famiglie l’ambito e significativo riconoscimento: si tratta di due consistenti borse di studio di 500 euro assegnate a studenti della classe quinta: una per l’indirizzo meccatronico, connesso al settore operativo dell’azienda, e una per gli altri settori.

Sono risultati premiati Stefano Chiapella per la meccatronica ed Edoardo Drago per l’AFM, davanti alle loro famiglie orgogliose e a un aula magna gremita di studenti del Vallauri. Il preside, professor Paolo Cortese, ha fatto gli onori di casa: “Questa cerimonia, che è per noi un onore ospitare, è un’ulteriore prova dello stretto rapporto tra l’istituto Vallauri e il tessuto imprenditoriale del territorio cuneese, di cui Elio Crosetto ben rappresenta i valori di intraprendenza, tenacia e dedizione al lavoro”.