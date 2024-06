Europee 2024, la Granda sceglie Meloni: Fdi dal 6,05% al 34,71% delle preferenze. Crolla la Lega che perde quasi centomila elettori, -1,15% per il PD

È un'affermazione davvero clamorosa quella fatta registrare da Fratelli d'Italia in provincia di Cuneo.

Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, che tradizionalmente in terra di Granda non aveva mai ottenuto molte preferenze, sfonda ogni barriera e straccia gli avversari compiendo un balzo in avanti otto volte superiore rispetto le Europee del 2019: Fratelli d'Italia chiude gli scrutini con il 34,71% delle preferenze, rispetto al 6,05% con il quale si era fermato cinque anni fa. Tradotto in numeri: 94.261 voti contro i 18.546 del 2019.

Preferenze strappate agli elettori della Lega, che vedono invece i loro consensi crollare drasticamente: se nel 2019 i votanti per il partito guidato da Matteo Salvini erano stati 134.808 con il 43,94 delle preferenze, oggi sono scesi a 36.232 con un eloquente 13,34%: calcolatrice alla mano la Lega ha perso per strada quasi 100.000 elettori, 98.576 per la precisione.

Abbastanza stabile, ma anche in questo caso con una tendenza alla discesa invece il Partito Democratico che perde l'1,15% dei voti rispetto la precedente tornata elettorale europea. Il partito di Elly Schlein in Granda ha totalizzato 51.306 voti con il 18,89% di preferenze, mentre nel 2019 (guidato da Maurizio Martina) ne racimolò 61.778 con il 20,14%. Vale a dire 10.472 persi in un lustro.

Passando a Forza Italia, sono stati 30.392 gli elettori che hanno tracciato la crocette sul simbolo del partito dell'ex premier Silvio Berlusconi, oggi guidato da Antonio Tajani, e presentatosi insieme con Noi Moderati e PPE, per una percentuale dell,11,39%. Nel 2019 FI da sola ottenne 30.069 voti con il 9,80% delle preferenze (+323 voti e + 1,59%).

Infine il MoVimento 5 Stelle, che nel 2019 in Granda toccò il 9,59% delle preferenze totalizzando 29.431 voti, oggi con 14.285 elettori che hanno scelto il movimento di Antonio Conte. Una perdita netta di 4,33 punti in percentuale: 5,26% con 14.285 voti.