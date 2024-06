Manta: il nuovo sindaco è Ivana Margherita Casale

Sarà Ivana Margherita Casale il sindaco di Manta per i prossimi cinque anni.



E' stata una corsa a tre, in cui la candidata per la lista “Siamo Manta” è stata premiata dagli elettori con 922 voti favorevoli, pari al 45,69 % delle preferenze.

L'uscente Paolo Vulcano con la lista “Rinnovamento nella tradizione 3,0” ha invece raccolto 697 voti (34,54%) e Gian Luca Arnolfo con la lista “Manta futura” ha raccolto 399 voti (19,77%).



Manta, con 2082 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 66,43%, 34 schede nulle e 30 bianche.