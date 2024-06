Pianfei, Marco Turco è di nuovo sindaco con 625 voti

A Pianfei gli elettori scelgono, di nuovo, Marco Turco come sindaco per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Insieme per Pianfei” ha raggiunto quota 625 voti favorevoli, pari al 51,82% delle preferenze. L’avversaria Miriam Kahsai (“Pianfei per tutti”) ha invece raccolto 581 voti (48,18%): molti, ma non sufficienti.



“Siamo felicissimi – commenta Turco - . Siamo stati tesi fino all’ultimo perché è stata una battaglia combattutittissima. Ringraziamo i pianfeiesi per averci ridato fiducia”.



Pianfei ha risposto alla chiamata alle urne con 1.239 votanti e ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 58,78%. Ventidue le schede nulle e undici quelle bianche.