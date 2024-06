Europee, Tajani “FI cresce, puntiamo al 20% alle Politiche”

ROMA (ITALPRESS) - "Puntiamo al 20% alle Politiche". A dirlo il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa per commentare l'esito delle Europee. "Sono soddisfatto che i risultati siano positivi per tutte le forze del centrodestra - aggiunge -. Sono felice che Forza Italia abbia fatto questo regalo a Silvio Berlusconi. Dedichiamo a lui questo risultato checi incoraggia ad andare avanti". Forza Italia viaggia attorno al 10%. "Siamo molto soddisfatti per il risultato che so sta prefigurando, superiamo il risultato delle ultime elezioni politiche, stiamo raggiungendo il risultato che ci eravamo prefissati: quello di occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, è un risultato straordinario". "I risultati chestiamo vedendo ci confermano che Forza Italia cresce, è un partito nazionale", ha aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).