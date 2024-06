A Vicoforte si presenta "Un santuario audioguidato", progetto per un percorso multisensoriale

Domenica 30 giugno dalle ore 18 il Santuario “Regina Montis Regalis” invita alla presentazione del nuovo percorso di visita inclusivo audioguidato, messo a punto nell’ambito del progetto “Un Santuario da ascoltare”, ispirato dal bando “Santuari e Comunità” della Fondazione CRT. Grazie a una campagna di fundraising condotta nel 2022/23 con l’affiancamento degli esperti dell’ente bancario (che si era impegnato a raddoppiare le offerte raccolte fino a un massimo di 12.500 euro) è stato possibile reperire ben più del budget obiettivo. La generosità di privati, enti, associazioni e aziende (tra cui Riva Acciaio, con una donazione particolarmente cospicua) ha consentito di avviare la realizzazione di un sistema di accoglienza inclusiva, attenta alle persone con disabilità sensoriali.



“Un Santuario da ascoltare”, infatti, intende offrire ai pellegrini e ai turisti l’opportunità di una visita multisensoriale. Lo strumento è parte di un’ampia strategia che mira a migliorare l’accoglienza del Santuario e vuole renderla accessibile a tutti, non solo ascoltando ma usando anche il tatto e l’olfatto, affinché si possano scoprire i segreti di uno dei complessi monumentali più affascinanti al mondo.



Il progetto è stato sviluppato con la consulenza dell’architetto Cristiana Aletto, fondatrice dell’associazione “Turismo per tutti”, che da anni a Torino si occupa dell’inclusività, sviluppando progetti dedicati alle persone con disabilità. Anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cuneo e l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi hanno collaborato attivamente alla progettazione del nuovo percorso di visita, affinché il supporto della narrazione audio possa consentire alle persone con disabilità visive di fruire efficacemente della spiritualità, della bellezza e della ricchezza dell’arte custodita nel Santuario.



Il programma dell’inaugurazione prevede la celebrazione della Messa alle ore 18, presieduta dal rettore del Santuario di Vicoforte, don Flavio Begliatti. Alle 19 si terrà un breve momento di presentazione del progetto presso l’aula Bona di Casa Regina Montis Regalis. Alle 20, nel giardino di Casa Regina, ci sarà un’apericena conviviale, dopodiché, alle ore 21, il percorso sarà inaugurato con una visita esclusiva in penombra e con l’audio in filodiffusione che consentirà a tutti i partecipanti di sperimentare la nuova esperienza.

Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cuneo e dell'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, la dottoressa Cristiana Aletto e i partner tecnici che hanno lavorato alla realizzazione e messa in opera del percorso.