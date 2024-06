Grinzane Cavour, il Comune avvisa gli anziani: "In atto truffe telefoniche"

Segnalazioni di telefonate sospette ad alcuni anziani di Grinzane Cavour hanno fatto scattare l'allerta del Comune che ha diramato un messaggio: "Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate sospette ai danni di alcuni anziani cittadini in cui si comunica che un parente prossimo, solitamente figlio o nipote, ha avuto un brutto incidente e si richiede il pagamento di una somma di denaro per risolvere le questioni burocratiche".

L'avviso si conclude con alcuni consigli: "Si consiglia di non rispondere a telefonate di persone che non conoscete, non dare informazioni al telefono delle proprie abitudini, chiedere aiuto senza alcuna esitazione quando avete dei dubbi".