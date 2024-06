Lavori infrastrutturali alle Poste di Borgo San Dalmazzo, l'ufficio chiude mercoledì 19 giugno

Poste Italiane ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo che l’Ufficio Postale sito in via Luigi Einaudi 1, sarà interessato il giorno 19 giugno da una chiusura al pubblico per l’effettuazione di lavori infrastrutturali.



Poste Italiane ha segnalato, inoltre, che la corrispondenza in giacenza presso l’UP, sarà disponibile per la consegna alla riapertura dell’ufficio e che gli uffici postali più vicini a cui rivolgersi sono i seguenti:







ROCCAVIONE



indirizzo: via della Madonna 2 Roccavione



che osserva il seguente orario:



dal Lun - Ven dalle 08:20alle 13:35



Sabato dalle 08:20 alle 12:35







CUNEO 2



indirizzo: e.so Vittorio Emanuele 2° n°7 Cuneo



che osserva il seguente orario:



dal Lun - Ven dalle 08:20 alle 19:05



Sabato dalle 08:20 alle 12:35