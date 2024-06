Il fenomeno delle dipendenze: come prevenirlo e come contrastarlo, anche sul luogo di lavoro

Il problema delle dipendenze e del consumo di sostanze psicoattive rappresenta una sfida complessa e multidimensionale. Le radici di questo fenomeno si intrecciano con fattori neurobiologici, individuali e socio-ambientali, rendendo indispensabile un'analisi che vada oltre la superficie dei suoi effetti più evidenti. Spesso, infatti, si interviene solo quando le conseguenze diventano drammaticamente visibili, trascurando la necessità di una prevenzione efficace e di un intervento tempestivo e mirato. Per affrontare in modo organico la questione delle dipendenze, Confindustria Cuneo ha deciso di organizzare un evento dal titolo “Drugs don't work”. Questo incontro, che si terrà venerdì 14 giugno alle 9 presso Sala Michele Ferrero in via Vittorio Bersezio 9 a Cuneo, rappresenta un'importante occasione per analizzare il fenomeno delle dipendenze nel contesto degli ambienti lavorativi. L'obiettivo è duplice: comprendere meglio le dinamiche legate al consumo di sostanze psicoattive nei luoghi di lavoro e diffondere le buone prassi per la prevenzione e il contrasto di questo problema, fondamentali non solo per la salute e il benessere dei lavoratori, ma anche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Durante l'evento, verranno presentate le linee guida per un approccio globale di prevenzione e contrasto delle dipendenze. Si discuterà delle sperimentazioni virtuose già attuate in Italia, che mirano a creare ambienti di lavoro sicuri e liberi dalle droghe. Queste esperienze dimostrano come sia possibile affrontare efficacemente il problema attraverso interventi mirati e coordinati, coinvolgendo diverse figure professionali e istituzioni.

L'evento vedrà la partecipazione di esperti del settore, coordinati da Alessandra Dogliani di Confindustria Cuneo.

Tra i relatori, interverranno:

• Sabrina Anzillotti, Assistente sociale e sociologa presso il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell'Asl To 3 Piemonte.

• Galdino Le Foche, Medico di farmacologia e tossicologia clinica, direttore del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell'Asl To 3 Piemonte.

• Maurizio Coppola, Direttore del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell'Asl Cn1.

Questi esperti offriranno una panoramica sulle attuali strategie di prevenzione e trattamento delle dipendenze, con un focus particolare sull'importanza della collaborazione tra diverse realtà territoriali e professionali. A conclusione del convegno, si terrà un “World Café” con light lunch, un format innovativo che intende favorire una discussione concreta e costruttiva intorno agli argomenti trattati durante l'evento, promuovendo uno scambio di idee e best practices tra professionisti del settore, aziende e istituzioni.

Per partecipare: www.confindustriacuneo.it/calendario.