La Nazionale Calcio Spettacolo a Caramagna Piemonte

A Caramagna Piemonte nel Centro Sportivo della città prende vita sabato 15 Giugno il Baile Festival giornata ricca di musica dal vivo, dj-set, partite, ed intrattenimento per tutte le età.

Alla sera, alla fine del torneo, la squadra vincitrice tra le tante scuole superiori del territorio presenti sfiderà alle 19,50 la NAZIONALE CALCIO SPETTACOLO. Data la massiccia presenza di studenti e studentesse tra i 14 ed i 19 anni, gli “azzurri” scenderanno in campo con una formazione ricca di personaggi, influencers, e youtubers famosissimi tra i giovani.

A guidare la NAZIONALE CALCIO SPETTACOLO sarà come sempre il produttore ed autore VINCENZO TORELLI, questa volta, a seguito di una importante operazione chirurgica, in veste di Mister e non di capitano, per la prima volta dal 2016

A calcare il terreno di gioco ci saranno : lo Youtuber, attore e cantante RICCARDO DOSE, il mitico seguitissimo AMEDEO PREZIOSI, l’influencer DADDA, l’attore, doppiatore e cantante ALEX POLIDORI, il doppiatore MANUEL MELI, LUCA SPERANDIO in arte CRSPERA, star sui social per la somiglianza con Cristiano Ronaldo, l’attore di teatro, cinema e televisione GUIDO RUFFA, la calciatrice ed influencer SOFIA BALZANI, SERGEJ PICCIRILLO, meglio noto come SERGEJ GK. uno degli influencer con maggior seguito grazie a quasi un milione di follower, l’attore e presentatore televisivo amato dai più giovani LORENZO BRANCHETTI, il cantante FRIO, MAURO VILLATA, tra i comici più noti in Italia, ha partecipato a tante trasmissioni TV, da ECCEZIONALE VERAMENTE di LA7 a COLORADO CAFÉ su ITALIA 1. Il regista GIANNI DEL CORRAL, Stefano Pitasi in arte HOSHI.

Una delle promesse della nuova musica italiana, l’influencer PIER FRANCESCO GENTILI, DAVIDE D'URSO, cabarettista noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma di ITALIA 1 COLORADO CAFE', il tenore MICHELE SARACINO, ANDREA VISCONTI, blogger, influencer e youtuber. ANDREA LA GRECA, noto doppiatore del mondo televisivo, KEVIN BELIEVE, youtuber diventato famoso in rete per i suoi prank. Tanti gli altri personaggi presenti, a tirare il calcio d’inizio, madrina della manifestazione FRANCESCA BERGESIO l’attuale Miss Italia che abbiamo ammirato in Tv nell’ultima edizione de L’isola dei famosi.

Per info ed acquisto dei biglietti: https://www.ticket.it/musica/evento/il-baile-festival-giovani-scuole-edinclusione.aspx