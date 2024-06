A Cerretto Langhe il ritorno di Flavio Borgna, già sindaco per ventitré anni

E’ un ritorno, quello di Flavio Borgna alla guida del piccolo Comune di Cerretto Langhe. Unico candidato alla carica di sindaco alla testa della lista "Insieme per Cerretto", votato da 231 dei 324 suoi compaesani aventi diritto (246 i votanti, per un’affluenza del 75,93%; 8 schede nulle e 7 bianche), Borgna torna infatti sullo scranno più alto del piccolo municipio langarolo dopo esserlo stato ininterrottamente per ventitré anni (dall’età di ventitré anni), mentre nell’ultimo decennio, sotto i due mandati da primo cittadino di Davide Sobrero, era rimasto in Amministrazione quale consigliere comunale di maggioranza.

Con lui tornano in Comune Simone Cavallo, Vittorio Cerruti, Manuel Defabri, Maria Assunta Isnardi e Michele Marengo, già facenti parte del Consiglio Comunale in carica dal 2019 e che hanno deciso di continuare. Insieme a loro Pietro Merlo, Davide Pressenda, Ausilia Ramolivo, Camilla Rapalino e Giorgio Torrengo, candidati per la prima volta.

“Ho deciso di impegnarmi nuovamente in prima persona per il mio Comune – spiega Borgna – in spirito di continuità con quanto fatto in questi anni sotto la guida del sindaco uscente Davide Sobrero, che ringraziamo per il lavoro svolto e che, dopo dieci anni, ha deciso di non più presentarsi. Saremo aperti alla collaborazione e faremo di tutto per continuare a mantenere il nostro paese bello, vivo e unito, perché spaccati non si va da nessuna parte".