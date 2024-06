Novello, il sindaco Marco Pallaro: "Pronti a lavorare tutti insieme"

Marco Pallaro, nuovo sindaco al posto di Roberto Passone, ha voluto rivolgere un pensiero alla cittadinanza: "Ringrazio i novellesi per la fiducia accordata, lavoreremo con entusiasmo per concretizzare il programma, focalizzati sin da subito sulla risoluzione problematiche più urgenti del Comune e mantenendo una costante comunicazione con i cittadini. Grazie a tutta la squadra per il grande impegno e volontà messi in campo e da oggi partiremo a lavorare per il bene del nostro amato paese".

La sua lista "Novello per tutti" ha ricevuto 453 voti, ecco tutte le preferenze ricevute dai consiglieri candidati:

Erica Abrate 19

Domenico Anselma 24

Mirella Bianco 14

Alessandro Boasso 97

Roberto Cristino 29

Gasperino Desanso 20

Elena Felicetta 19

Graziano Gallo 22

Claudio Pirra 47

Christian Rocco 19