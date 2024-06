Cuneo, in corso Giolitti il mercato contadino Giobia ospita un momento dedicato alla bicicletta, per grandi e piccini

Al mercato del Giobia, giovedì pomeriggio dalle 16.30, in corso Giolitti angolo via Meucci, continuano i momenti di incontro tra i cittadini e alcune realtà del territorio, occasioni importanti per poter conoscere meglio e scoprire alcuni servizi attivati recentemente nella nostra città, raccontati dalla voce stessa dei promotori delle iniziative.

Giovedì 13 giugno dalle ore 16, in corso Giolitti angolo via Meucci, ci sarà un momento dedicato alla bicicletta, ai piccoli ciclisti e alle loro famiglie: la Polizia Locale li accompagnerà alla scoperta del codice della strada per imparare a muoversi in sicurezza con la bicicletta e conoscere la segnaletica stradale, (attività svolta in collaborazione con Michelin Sport Club). Inoltre torna in quartiere per un pomeriggio al mercato del Giobia la Biciofficina, per insegnare a fare piccole riparazioni e gesti di cura e manutenzione dei mezzi a due ruote.

Anche attraverso questo incontro si intende promuovere e accompagnare, in spazi e momenti protetti, presidiati dagli operatori sociali, l’abitudine della popolazione a frequentare e sostare negli spazi comuni cittadini, creando così occasioni di dialogo e conoscenza tra i mondi diversi e le esperienze che costituiscono e animano la nostra città.

Grazie al finanziamento della Fondazione CRC e alla collaborazione del Comune di Cuneo, proseguono le attività di animazione, aggregazione, convivialità e informazione. Le cooperative sociali Esserci, Momo ed Emmanuele, insieme a Humus job, ai produttori del mercato, saranno presenti al mercato ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 18, per far sì che il mercato possa essere un presidio naturale di comunità.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo!

Per informazioni: Luca Barraco (Humus Job) 3402530983 - Elena Barberis (Cooperativa Emmanuele) 3881178400 - Gianluca Olivero (Cooperativa Momo) 3703474298