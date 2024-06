Domani a Mondovì la festa di Sant'Antonio di Padova con la distribuzione del pane benedetto

Sarà festeggiata anche quest'anno la ricorrenza in onore di Sant'Antonio di Padova, presso il Santuario del Santissimo Nome di Maria - Congregazione oratorio San Filippo Neri a Mondovì Breo.

Una tradizione lunga e radicata quella legata a Sant'Antonio di Padova che era nata come una delle prime forme di aiuto e carità ai bisognosi e ai poveri.

E proprio nel Santuario del SS Nome di Maria, nella cappella di Sant'Antonio, già in passato i padri filippini accoglievano i poveri e i bisognosi della città, offrendo loro la colazione, con la distribuzione di latte caldo e pane.

Nel corso degli anni la devozione è sempre stata viva e in onore di Sant'Antonio è nato anche un bollettino "Il pane di Sant'Antonio", redatto dai padri filippini e destinato ai fedeli che devoti al santo.

Nel segno della tradizione, anche quest'anno, verrà celebrata la Santa Messa in onore di Sant'Antonio in programma domani, giovedì 13 giugno alle 20.30, con la distribuzione del pane benedetto al termine della funzione, per la raccolta di offerte che saranno destinate alle famiglie e alle persone in difficoltà.