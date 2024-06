Forte temporale a Mondovì e nebbia fitta su Cuneo: un albero pericolante sulla tangenziale verso Villanova

Un forte temporale si è abbattuto nelle prime ore di stamattina, mercoledì 12 giugno, nella zona del monregalese tra la città di Mondovì e Villanova Mondovì.

Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione di un albero pericolante nel tratto di tangenziale che unisce le due località.

Il traffico è stato rallentato dalla forte pioggia, ma per fortuna non si sono verificati incidenti.

Su altre zone della provincia, come per esempio il capoluogo Cuneo, in questo momento grava una fitta nebbia, fenomeno piuttosto insolito per il periodo. Per questo, la polizia stradale raccomanda la massima prudenza negli spostamenti per recarsi al lavoro.