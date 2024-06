TUTTOCAPSULE sostiene una borsa di studio dell'Univesità di Scienze gastronomiche di Pollenzo

TUTTOCAPSULE ha partecipato - con la presenza di Vincenzo Pagliero, CEO dell’azienda e Virna Supin, Responsabile Marketing ed ex allieva della stessa Università - alla cerimonia annuale dedicata ai Sostenitori delle Borse di Studio dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

La scelta operata dall’azienda di Settimo Torinese, che ha come focus principale l’importante concetto del diritto allo studio, sosterrà i costi del Corso di Laurea Triennale di uno studente della prestigiosa Università. Una scelta che guarda al futuro e alla formazione delle giovani generazioni, offrendo un’importante possibilità a chi, pur meritandolo, non avrebbe la forza economica per accedere a questo percorso di studio così qualificante e autorevole.

La cerimonia è stata anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di attività dell’UNISG, diventata oramai un’istituzione conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. L’importanza dei Sostenitori delle borse di Studio è dimostrata dai dati: dal 2004 ad oggi, l’UNISG ha destinato oltre 13,3 milioni di euro alle borse di studio il cui 35% è rappresentato dal contributo di aziende, fondazioni, istituzioni, privati per un totale di oltre 80 sostenitori.

Così come è evidente quanto l’ateneo di Pollenzo sia conosciuto e ambito anche a livello internazionale: “Nei vent’anni di vita oltre 420 studenti provenienti da 62 paesi differenti hanno beneficiato di Borse di Studio, pari a circa il 10% della popolazione studentesca – dichiara Daniele Ceratto Relazione Esterne UNISG accanto al rettore Bartolomeo Biolatti - nell’anno accademico 2023-24 gli studenti borsisti provengono da 18 paesi diversi: Brasile, Cile, Cuba, Egitto, Francia, Germania, Ghana, India, Israele, Italia, Lesotho, Messico, Nigeria, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia, Ucraina, Uganda. Oggi abbiamo 42 borsisti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Master: si tratta di 14 borse ad esonero parziale e 28 esonero totale della retta” ha continuato Ceratto “Pollenzo conferma in generale la sua vocazione di ateneo internazionale: dal 2004 ad oggi hanno vissuto a Pollenzo 3800 studenti provenienti da 100 paesi”

Numeri importanti, quelli dell’Università del Gusto di Pollenzo che riflettono l’interesse del Mondo nei confronti del settore Food e di quanto sia importante la formazione dei futuri “addetti ai lavori”.

La presenza di TUTTOCAPSULE all’interno di questo progetto rappresenta un ulteriore conferma della filosofia aziendale che presta particolare attenzione alla formazione dei propri dipendenti e personale di vendita dei franchising, dando loro la possibilità di frequentare corsi altamente specializzati, che si svolgono presso il Training Center interno e tenuti da massimi esperti del settore caffè e marketing. Oltre a questo, l’azienda di Settimo Torinese, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento, sta aprendo nuovi percorsi che offrono una grande opportunità per chiunque desideri approfondire la cultura del caffè. Proposte concretizzare attraverso nuovi format, come l’innovativa apertura di Accademia a Ciriè: la prima caffetteria in cui l’offerta è focalizzata sui migliori marchi di caffè presenti in Italia, e in cui il vero fiore all’occhiello è rappresentato dagli Specialty Coffee by Pagliero roasted in Barolo: l’eccellenza del caffè.

Accademia ha l’obiettivo di trasferire a quante più persone, la passione e la conoscenza acquisita in questi anni, con una formazione raccontata e divulgata tramite l'esperienza gustativa. Con questi presupposti è naturale che TUTTOCAPSULE sia sostenitore di una Borsa di Studio dell’UNISG, a cui è accomunata da una profonda visione futura e condivisione di valori.