Bra, una serata sulla crisi climatica ambientale con l’associazione culturale Albedo

Una serata per parlare della crisi climatica ambientale, che sta investendo il nostro pianeta.

È quanto propone l’associazione culturale Albedo che dà appuntamento giovedì 13 giugno, alle ore 20.30, in sala BrArte (via Vittorio Emanuele, 148) a Bra.

Interverrà sul tema Claudio Cassardo, fisico meteoclimatologo dell’Università di Torino, che risponderà a domande sulla questione del clima e dell’ambiente, una sfida estremamente urgente per la società contemporanea.

E ora le info di servizio. Ingresso libero per i soci, mentre per gli ospiti è ad offerta a partire da 5 euro. Per saperne di più: 3495906451 - 3384204045.