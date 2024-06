Inaugurato l’Happy container del liceo artistico "Ego Bianchi" di Cuneo

L’Happy container del liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo: per chiudere con leggerezza ed in “felicità” l’anno scolastico, la prof.ssa Grazia Gallo ed alcune studentesse del liceo artistico hanno rigenerato in due mesi di duro lavoro un container (procurato da Germano Andreis di Tpl), destinato alla discarica, in favore dell’associazione La Cascina di San Rocco Castagnaretta. Esso diverrà il centro logistico della Fausto Coppi.

“Il ringraziamento per questa opportunità di scuola in uscita – hanno detto il dirigente scolastico del liceo artistico di Cuneo Carlo Garavagno e la prof.ssa Grazia Gallo -, va alla Cascina con Alberto, a tutti gli operatori ed i loro fantastici ragazzi, ad Emma Mana che ci ha coinvolti, all’associazione Fausto Coppi ed a Davide Lauro, a Legacoop per la fornitura dei materiali ed a tutti quanti hanno collaborato. Per i nostri studenti si è trattato di un bel progetto di inclusione e di benessere emotivo. L’arte cura e dà felicità a chi la produce e a chi ne fruisce ”.