Cuneo: alto gradimento per il servizio di prenotazione appuntamenti del Comune

“Ho passato molti anni della mia vita all’estero e ho visto come girano le cose in giro per il mondo. Chi critica il Comune di Cuneo dovrebbe passare qualche tempo lontano da casa. A mio giudizio si tratta di un servizio eccezionale”. Così un utente del servizio di prenotazione appuntamenti presso gli uffici di Palazzo Civico ha risposto al questionario sul grado di soddisfazione. Parole che si uniscono alle tante considerazioni offerte dai cittadini che, in larghissima maggioranza, si dimostrano lusinghiere. “Tutto perfetto”, “Sono molto soddisfatto” e “Molto bene, andate avanti così” sono le risposte più frequenti alla richiesta di suggerimenti su come migliorare il servizio offerto dallo Sportello Unico del Cittadino, attivo dal 14 settembre 2020.

L’esperienza vissuta durante l’emergenza Covid-19 ha dimostrato l’importanza di avere un luogo ed un numero unico di riferimento per l’utenza. Di qui la decisione di mantenere il numero 0171.444.444 (creato appositamente nel periodo pandemico per fornire risposte ai cittadini) e l’ubicazione dello Sportello in Sala delle Colonne (via Santa Maria, 1). Un luogo vicino ai cittadini dove è possibile prenotare gli appuntamenti per i vari uffici comunali (Anagrafe, Stato Civile, Sociale, etc.), oltre alle pratiche gestite direttamente in loco (ZTL del Centro storico, pass disabili, idoneità abitative e servizi Informagiovani).

La scelta dell’ente è stata quella di proseguire con l’accesso su appuntamento anche nella fase post-pandemica, azione grazie alla quale è stato possibile ottimizzare l’organizzazione degli uffici e garantire all’utenza un servizio efficace ed efficiente. Nel 2023 sono state 22.091 le prenotazioni per l’accesso agli sportelli e sono stati 494 i cittadini che hanno avuto la pazienza di compilare il questionario di soddisfazione proposto, in netta crescita rispetto agli anni passati: nel 2022 erano stati 350, nel 2021 appena 315.

Il dato più significativo emerso dal sondaggio è la media del voto di gradimento del servizio di prenotazione degli appuntamenti, che si attesta – su una scala di 1 a 10 - a 9,12 (in crescita rispetto al 2022, quando la media si era fermata a 8.95). Il servizio è definito “rapido”, “semplice” ed “efficace” dalla stragrande maggioranza degli utenti, che riservano il voto più alto alla professionalità del personale (9,38). Molto alta anche la soddisfazione per quanto riguarda gli orari, seppur con risultati leggermente inferiori alla media (8,5).

Così commenta l’assessore con delega allo Sportello del Cittadino e alla Semplificazione Andrea Girard: “L’esigenza della di prenotazione degli appuntamenti, nata durante la pandemia da Covid-19 per gestire gli afflussi contingentati, si è rivelato un sistema efficiente ed efficace, in grado di ridurre al minimo l’attesa degli utenti agli sportelli comunali. Con la prenotazione infatti si è sicuri di non dover attendere e di poter sbrigare le proprie pratiche in poco tempo, evitando di dover prendere ferie o altro per recarsi in comune. L’altissimo grado di soddisfazione registrato dall’utenza ci fa dire che abbiamo fatto una scelta giusta, premiata proprio dalla positiva valutazione dei cuneesi. È raro che un’iniziativa della Pubblica Amministrazione registri livelli di soddisfazione così elevati e a questo proposito voglio ringraziare il personale dello Sportello Unico, che gestisce il servizio, e quello degli sportelli comunali. Senza il loro lavoro e la loro disponibilità non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati”.

Per maggiori dettagli sul servizio: https://www.comune.cuneo.it/attivita-istituzionali-interne/sportello-unico-del-cittadino-urp/prenotazione-appuntamenti.html

Per visualizzare i risultati del questionario: https://www.comune.cuneo.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/servizi-in-rete.html