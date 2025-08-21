 / Cronaca

Cronaca | 21 agosto 2025, 07:56

Controlli ferroviari agostani, il sindaco di Mondovì: "Grazie alle forze dell'ordine"

Luca Robaldo interviene in merito all'azione di presidio e monitoraggio effettuati durante i giorni caldi dell'estate presso la stazione ferroviaria monregalese

Il sindaco Luca Robaldo

"Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante azione di presidio e di monitoraggio attuata nei giorni sorsi sulle tratte ferroviarie più frequentate della nostra Provincia e della nostra Regione, con specifici controlli anche presso la stazione di Mondovì. Un’attività che incontra il favore dei cittadini e degli Amministratori, fondamentale per individuare e colpire i comportamenti illeciti e pericolosi.

 Un’azione di vigilanza ad ampio respiro dalle evidenti finalità dissuasive, che auspico possa avvenire con sempre maggior frequenza a tutela dei viaggiatori e dell’intera comunità"

Questo il commento del sindaco, Luca Robaldo, in riferimento ai controlli straordinari effettuati dalla Polizia ferroviaria tra il 13 e il 18 agosto.

