Primaria azienda del settore gas ricerca per inserimento nel proprio organico le seguenti figure professionali a Bra

Primaria azienda del settore gas ricerca per inserimento nel proprio organico le seguenti figure professionali:

Un impiegato per amministrazione e ufficio logistico che abbia le seguenti competenze: buona dialettica e capacità organizzative, attitudine al lavoro di gruppo, uso PC ed utilizzo di programmi gestionali di base.

Saranno considerate preferenziali: conoscenze amministrative ed esperienze maturate in posizioni analoghe, così come conoscenze in ambito informatico.

Si richiede la disponibilità a lavorare il sabato mattina durante il periodo invernale.

Un addetto allo stabilimento per operazioni di carico / scarico cisterne, riempimento e movimentazione bombole GPL, ricevimento merci.

Si garantisce adeguata formazione per lo specifico settore.

Saranno considerati preferenziali: il possesso di patente C, più eventuale CQC, e la qualifica documentata circa l'utilizzo di carrelli elevatori.

Per entrambe le posizioni si offre contratto full time a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Bra (CN)

Per candidarsi inviare curriculum a: bragas.ufficio@gmail.com