Arriva La Buato, il documentario sull’antica festa occitana che mostra l’utopia di una comunità autentica

Nel 2023 si è tenuta la Baìo di Sampeyre: una festa millenaria che si svolge ogni cinque anni in valle Varaita con una sfilata di colori e suoni che anima le borgate per tre giornate.

Silvia Pesce, videomaker freelance e giovane regista, insieme al linguista Eugenio Goria ha deciso di filmarla con l’urgenza di raccoglierne la memoria.

In seguito, stando a contatto con gli abitanti e ascoltando le loro storie, i due hanno capito che c’era il potenziale per farne un vero e proprio film.

Le interviste raccolte sono quasi tutte nella parlata caratteristica della valle, una varietà di occitano che gli abitanti di Sampeyre chiamano “parlare a nosto modo” per restituire al meglio l’identità del territorio.

Il film è stato girato in gran parte nella frazione di Rore, dove il 3 febbraio, a un anno dalle riprese, è stata fatta una proiezione per restituire le prime immagini inedite e presentare il futuro del progetto: una raccolta fondi per la post produzione del film.

Protagonista del racconto sarà il senso di comunità che esplode nell’anno di Baìo, che ci racconta l’utopia di una vita in armonia con il proprio territorio e con il prossimo.

Silvia Pesce cerca ora di concludere il suo secondo lungometraggio attraverso una campagna crowdfunding: riuscire a raccogliere i fondi necessari per poter affidare alcune lavorazioni ad altri professionisti, come le musiche originali a cura di Gabriele Ferrero, il più conosciuto violinista delle valli occitane d'Italia, e le illustrazioni di Marco Bailone che ben descrive la cultura montana nelle sue opere, oltre al completamento del montaggio.

La campagna crowdfunding si trova sul sito di Produzioni dal Basso con il titolo del film “La Buato” che significa la scatola, una scatola magica in grado di contenere la festa intera.

Potete contribuire al progetto facendo una donazione sul sito di produzioni dal basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/la-buato/

Oppure partecipando ad uno degli incontri estivi organizzati:

Il 15 giugno potete trovare la regista e molti dei personaggi a Becetto (CN) per una presentazione seguita da musiche e balli con i musicisti della valle.

Il 16 giugno a Frassino (CN) la presentazione si terrà in occasione del mercatino dell'artigianato e dei prodotti locali a Frassino organizzato dalla biblioteca civica di Frassino e sarà come sempre seguita dalla performance dei musicisti locali.

Il 19 giugno a Torino, alla Casa nel Parco di Mirafiori, con concerto a seguire del Duo Sgabelli.

Il 6 luglio a Melle (CN) ospiti degli amici di Valverbe, con musica a cura del Duo Sgabelli.

Il 2 agosto, infine, vi aspettiamo per la festa di fine campagna all'Oste dei Sarvanot

(il chiosco) a Rore!

Chiunque avesse inoltre, altre proposte per organizzare delle presentazioni può scrivere a info@silviapescevideo.com.

Tutti gli eventi sono gratuiti.