Seconda serata di Freequence a Saluzzo: aperitivi musicali e "frequenze letterarie"

Domani venerdì 14 giugno, Freequence a Saluzzo continua con un ricco programma: aperitivi con prodotti del territorio, dj set, musica dal vivo, arte, presentazione di libri, animazione per bambini.

Sono 16 le postazioni musicali in contemporanea nei migliori locali della città con dj set & musica live.

Freequence è anche cultura con le “Frequenze letterarie”.Sono 2 gli appuntamenti con la presentazione di libri in programma venerdì 14 giugno: la libreria Mondadori Bookstore di via Torino ospita alle 18,30 in piazza Denina i Carota Boys che presenteranno il loro primo libro “Sogno arancione. Sei amici e un pazzo d’amore per Jannik Sinner” (edito da Bur), in dialogo con la giornalista Ludovica Rossi.

Alle 19,30 la libreria L’Ortica, in via della Resistenza, accoglie Nicola Gallino con “Cucinare con il forno a onde mesmeriche”, in un divertente viaggio che attraverserà storia, attualità e informazione.

Gli eventi di “Frequenze letterarie” sono ad accesso libero e gratuito.Il festival è organizzato dal Centro Commerciale Naturale, patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Bertoni e tutti i partner istituzionali.Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il programma delle serate sul sito freequencesaluzzo.it.

I prossimi appuntamenti con gli aperitivi musicali di Freequence Saluzzo sono previsti per venerdì 28 giugno e 5 luglio.