Le opere di “Artisti per la ricerca” in mostra ad Alba nella chiesa di San Domenico

“Artisti per la ricerca”, l’iniziativa creativa lanciata a fine 2023 dall’Asl Cn2 con l’intento di raccogliere risorse da destinare al fondo aziendale per i progetti di ricerca e formazione, diventa oggi una mostra aperta al pubblico e le opere donate dagli artisti del territorio saranno esposte presso la chiesa di San Domenico, in via Calissano ad Alba.

Il progetto, nato per coinvolgere le persone e gli enti disponibili a donare una propria creazione artistica a favore delle attività di ricerca no profit dell’Asl Cn2, ha visto 98 artisti dimostrare la propria vicinanza all’Azienda Sanitaria consegnando, durante un evento dedicato, ben 135 opere originali. Le realizzazioni coprono l’intero panorama dell’espressività artistica: si tratta di 74 dipinti, 21 fotografie, 10 disegni, 9 assemblaggi creativi, 8 sculture, 5 incisioni, 3 porcellane, 2 serigrafie, un intarsio, un fumetto e un’opera digitale.

Donate dagli autori con l’unanime intento di voler aiutare i ricercatori dell’Azienda Sanitaria a reperire fondi per portare avanti al meglio le proprie attività, le opere possono essere acquistate attraverso un’asta di beneficienza sul sito dedicato: https://aslcn2artistiperlaricerca.bidinside.com.

Per dare una maggiore visibilità al progetto e permettere alla cittadinanza di ammirare tutte le opere, è stata organizzata un’esposizione presso la Chiesa di San Domenico, in via Calissano ad Alba, visitabile dal 12 al 23 giugno 2024 con i seguenti orari: da martedì a venerdì, in orario 15-18, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18 (lunedì giorno di chiusura).

Giovedì 20 giugno, alle ore 18.30, sarà previsto un momento dedicato di presentazione in cui saranno presenti gli autori delle creazioni e gli organizzatori del progetto, per poter raccontare al meglio le opere e lo spirito dell’iniziativa benefica.

“Lo sviluppo di percorsi di ricerca all’interno di un’Azienda Sanitaria è di fondamentale rilevanza per garantire ai pazienti un alto livello delle cure e delle prestazioni e per mantenere sempre aggiornati anche i servizi sanitari di base”, dichiara la dottoressa Paola Malvasio, commissario alla guida dell’Asl Cn2. “Consapevoli di questa importanza, la nostra ASL ha voluto organizzare l’iniziativa ‘Artisti per la Ricerca’ per fornire il necessario supporto alle attività di ricerca clinica aziendale e di formazione del personale, attraverso la generosità degli artisti del territorio e la vicinanza che la cittadinanza vorrà dimostrare al progetto”.

La dottoressa Giuliana Chiesa, responsabile della Struttura Progetti, Ricerca e Innovazione che ha promosso l’iniziativa, spiega: “La ricerca è essenziale per perseguire il progresso nella lotta alle malattie e il miglioramento della cura e dell’assistenza. Proprio per questo motivo ci stiamo impegnando sul tema del reperimento di risorse per sostenere la ricerca no-profit condotta presso la nostra ASL. Con un po’ di creatività, abbiamo organizzato questa bella iniziativa, rimanendo particolarmente colpiti dalla generosità dei tanti artisti che hanno scelto di condividere il nostro obiettivo. La mostra presso la Chiesa di San Domenico è un’importante occasione, in quanto permetterà a tutti di vedere le opere e di poterne apprezzare l’unicità e la particolarità. Ringraziamo moltissimo Famija Albèisa per la generosa disponibilità ad ospitare l’esposizione nella Chiesa di San Domenico e per la collaborazione nell’organizzazione della mostra e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe per l’instancabile supporto logistico, organizzativo e di diffusione dell’iniziativa, fondamentale per questa meravigliosa esposizione”.