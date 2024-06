Nuovo presidente e direttivo per il Centro d’incontro di Bra

Il 13 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Centro d’incontro anziani di via Montegrappa a Bra. Per la carica di presidente è stata eletta, con 50 preferenze, Lucia Nicolato; a fare da vice (staccata di appena una preferenza) Giovanna Baldo, mentre i consiglieri eletti sono Maria Cristina Regaldo, Giuseppe Garzaniti, Raffaele Spigonardo, Giuseppe Perrotta, Franco Lolli, Bartolomeo Gallo e Costanza Buttitta. Hanno partecipato al voto 111 iscritti.

Il dettaglio dell’esito delle votazioni è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.bra.cn.it, nella pagina dedicata al Centro d’incontro anziani.