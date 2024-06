Oneglia: via ai festeggiamenti del santo patrono

Il gran giorno è arrivato. Si apre ufficialmente oggi la 44esima edizione della Festa di San Giovanni.

Per dodici giorni (sulla rassegna il sipario calerà martedì 25 giugno) Oneglia e la città di Imperia saranno chiamate a mescolarsi con quella che è una delle manifestazioni più coinvolgenti ed accattivanti tra quelle promosse nel corso dell’estate.

Organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi col patrocinio di Regione Liguria, Provincia a Comune di Imperia, col sostegno di molte aziende locali, in testa la Fratelli Carli, la Festa di San Giovanni si propone come un autentico caleidoscopio di eventi che spaziano dalle rappresentazioni teatrali, a quelle musicali, dagli eventi sportivi a quelli folkloristici, dai convegni e le mostre alle presentazioni librarie, passando per le sempre apprezzate degustazioni culinarie. Non mancherà neppure l’occasione per lo shopping.

A garantirlo, la presenza, per il 16esimo anno, di MarcantIneja, la grande fiera espositiva che accompagna i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni.

Sarà proprio la Mostra-Mercato ad aprire per prima i battenti, oggi alle 17,30.

Poco dopo, alle 18, presso la banchina oceanica Aicardi, alla radice del molo corto di Oneglia, il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della 44esima edizione della Festa di San Giovanni.

Saranno presenti il Direttivo ed il Presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, l’associazione che organizza l’evento.

All’appuntamento sono attese le massime autorità politiche della Regione, della Provincia e del Comune di Imperia, gli Enti che hanno garantito il patrocinio alla manifestazione. Al taglio del nastro sono attese anche autorità militari e clericali.

Qui di seguito il programma odierno e quello di domani



Venerdì 14 giugno

ore 18,00: inaugurazione festa. Saluto Autorità e taglio del nastro intervento musicale della Banda Folk Canta & Sciuscia di Sanremo;

ore 19,00: apertura Info point – presidio Croce Rossa Italiana;

pesca della Zucchetta (area intrattenimento);

apertura casse – notizie e musica da Radio Ineja 2024;

ore 19,00: mostra espositiva “Memorie e testimonianze della festa” (tenda cultura);

esibizione di Jiu jitsu proposta dall’asd Infinity Jiu Jitsu Imperia (spazio sport);

ore 19,15: concerto itinerante della Banda Folk Canta & Sciuscia e gruppo majorettes;

ore 19,30: stand gastronomici “La cucina del Comitato”

piatti della tradizione: stoccafisso all’onegliese, penne all’arrabbiata, spaghetti al

pesto, frittura di calamari, acciughe fritte, cozze alla marinara, cundijun, carni alla

brace, vini del territorio;

ore 21,15: pattinaggio artistico asd Skating Andora e pool-dance asd Ferocity Academy Imperia (area spettacoli);

ore 22,00: animazione musicale e ballo libero con dj resident (area spettacoli).

Sabato 15 giugno



ore 17,30: Le MusE Festival, monologo di L. De Flaviis tratto da “Cicatrici” (tenda cultura);

ore 19,00: apertura Info point – presidio Croce Rossa Italiana;

pesca della Zucchetta (area intrattenimento);

apertura casse – notizie e musica da Radio Ineja 2024;

ore 19,00: mostra espositiva “Memorie e testimonianze della festa” (tenda cultura);

accoglienza musicale quartetto d’archi orchestra Note Libere (entrata festa);

attività ludico-sportiva proposta dall’asd Imperia Rugby (spazio sport);

ore 19,30: stand gastronomici “La cucina del Comitato”

piatti della tradizione: stoccafisso all’onegliese, penne all’arrabbiata, spaghetti al

pesto, frittura di calamari, acciughe fritte, cozze alla marinara, cundijun, carni alla

brace, vini del territorio;

ore 20,30: animazione musicale serata latino con dj Junior Biscochito (area spettacoli);

ore 21,00: “Chelli du Gumbu de Chichen” con Natalino Trincheri voce narrante (area spettacoli);

ore 22,30: “Dance show” ballo sportivo proposto dall’asd Imperia Dance di Debora Paba e “Tropical Beck’s” esibizione scuola Salsa Creativa del maestro R. Amoretti (area spettacoli).

