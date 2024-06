A Verzuolo si presenta il libro dedicato a don Chiaffredo Pansa

In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di don Chiaffredo Pansa domani, sabato 15 giugno alle 16 a Verzuolo nel salone parrocchiale "Angelo Boero" dell'Oratorio dei Santi Filippo e Giacomo sarà presentato il libro a lui dedicato: “Don Chiaffredo Pansa – Tutto per amore di Dio”, scritto da Luisella Fasano e pubblicato da Fusta Editore.



Don Pansa, sacerdote amato e rispettato dalla comunità verzuolese era originario di Falicetto, fu parroco a Verzuolo per 22 anni, dal 1967 al 1989, e vicario Generale della Diocesi di Saluzzo per un decennio, sotto la nomina dell’allora vescovo Sebastiano Dho.



Nel 1998, in riconoscimento della sua dedizione pastorale, fu nominato Canonico onorario del capitolo della Cattedrale di Saluzzo.



Il libro di Luisella Fasano, allieva spirituale di don Pansa, è un'opera che ricostruisce la vita e l'apostolato del sacerdote attraverso fotografie, testimonianze e racconti, inclusa una prefazione del vescovo emerito di Saluzzo Giuseppe Guerrini. Quest'ultimo descrive don Pansa come un pastore devoto, impegnato nel servizio alla Chiesa e alla comunità con amore e pazienza.



Luisella Fasano, nata a Chieri nel 1943, si è dedicata alla vita religiosa entrando a far parte dell’Istituto Secolare di Verzuolo all'età di 23 anni. Trasferitasi a Ceretto con la sorella Luciana, ha vissuto la sua missione di laica consacrata servendo la Diocesi di Saluzzo e la parrocchia di Santa Maria Maddalena di Costigliole. Don Pansa trovò accoglienza nella loro casa fino alla sua morte nel 2004.



Alla presentazione, Luisella Fasano dialogherà con monsignor Giuseppe Guerrini e don Marco Gallo, offrendo ai presenti un’occasione unica per conoscere più a fondo la figura di don Pansa e il suo instancabile lavoro per la comunità.