Fiera del Libro di Imperia: in mostra le vignette (e il libro) dell'autore cuneese Danilo Paparelli

Venerdì 30 Maggio, alla 24a Fiera del Libro di Imperia nello spazio Isola Bianca di via Cascione alle ore 17,45, sarà presentato il libro "Sciabordio" (Ed Buckfast). Gli autori: Danilo Paparelli e Franco Luigi Carena, oltre al tradizionale firmacopie, risponderanno alle domande del pubblico. Modera l'incontro il giornalista Marco Corradi.



[Danilo Paparelli e Franco Luigi Carena]

Il libro è un viaggio per un lettore attento attraverso disegni, parole, luoghi e riflessioni, ...cioè ‘ridere per pensare’, che tenta di sollecitarci alla lettura, tenerci lontano dallo smartphone e disilluderci che sia sufficiente per le nostre meditazioni. In contemporanea e per tre giorni (dal 30/5 al1/6) è stata allestita una mostra di vignette realizzate da Paparelli negli spazi delle kermesse letteraria di Porto Maurizio dal titolo "Un mare di vignette", che spazia sull'attualità ma con un occhio particolare al mondo dell'editoria e agli scrittori che riescono a farci sognare attraverso le loro pagine.