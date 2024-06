Croce Rossa di Monesiglio, Pierluigi Dotta riconfermato presidente

A seguito delle elezioni del 19 Maggio scorso quasi novanta Volontari del Comitato Territoriale della Croce Rossa Italiana con sede in Monesiglio aventi diritto al voto, si è recato alle urne per le elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028.

A seguito degli esiti elettorali, con la delibera n. 1 del 23 maggio 2024, il Comitato Regionale C.R.I. del Piemonte ha riconfermato il Presidente uscente, Dotta Pierluigi, a capo del Comitato Territoriale di Monesiglio.

Il Consiglio Direttivo che supporterà il Presidente Dotta è stato riconfermato nei Volontari votati come consiglieri: Barbiero Marco, Chiavarino Ugo Carlo e Tambuscio Elisa (vice Presidente); un gruppo di Volontari di “vecchia data” che nel mandato appena trascorso ha saputo guidare il Comitato con capacità e prontezza sia durante la Pandemia e sia nella nascita del nuovo servizio di Infermiere 118 h12, a bordo delle proprie ambulanze.

La novità del nuovo consiglio eletto sta nella carica del Consigliere rappresentante dei Giovani, che vede il testimone passare dalle mani della Volontaria Bloise Chiara a quelle di Dotta Marta. Entrambe le giovani sono note al gruppo dei Volontari e impegnatissime nella vita della sede e nelle attività didattiche e giovanili.

Il Presidente ringrazia e si dice orgoglioso del gruppo di Volontari che costantemente opera a favore di un territorio sempre più lontano dai principali servizi socio sanitari, basti pensare che mediamente 10/12 volontari quotidianamente donano il proprio tempo per riuscire a coprire tutti i servizi che, post pandemia, sono aumentati considerevolmente.

Un gruppo di Volontari alla guida del Comitato sicuramente motivato, che nelle prossime settimane definirà le deleghe per le principali aree di intervento C.R.I. (Salute, Sociale, Emergenza - Protezione Civile, Principi e Valori - Diritto Internazionale Umanitario, Giovani, Sviluppo).

Sarà un mandato particolarmente importante quello appena iniziato, che comincia con la bella notizia della messa in servizio della nuova ambulanza 4x4 appena consegnata e frutto del grande lavoro di tutti i Volontari e di un significativo aiuto della Fondazione CRT. Nel 2025, inoltre, la nostra C.R.I. Territoriale festeggerà i 50 anni dalla sua nascita, una data importante e significativa per tutto il Territorio e la Comunità.