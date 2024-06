Al Castello di Magliano Alfieri l’estate dura tutto l’anno

Ci sono luoghi che sanno essere passato e presente, musei, cornici di fiabe o enciclopedie da vivere. Ci sono spazi che sanno richiamare bambini, affascinare famiglie, abbracciare turisti e curiosi con un tocco che sa di natura, poesia e cultura. Il Castello di Magliano Alfieri è tutto questo, ma anche molto altro: è storia, consapevolezza, ma anche creatività e dinamismo.

Non c’è solo il Museo di Arti e Tradizioni Popolari, che ospita la sezione dedicata ai soffitti in gesso: una tradizione delle case contadine, che unisce Roero, Astigiano, Monferrato e Ovadese. Non troverete soltanto il Teatro del Paesaggio delle Colline di Langa e Roero, con una serie di filmati realizzati dall’Università di Pollenzo per raccontare la quotidianità contadina: un patrimonio immateriale, una ricchezza capace di definire un territorio e la sua identità. Gli sguardi si arricchiranno anche con la cappella gentilizia della famiglia Alfieri, un gioiello in stile “barocchetto” e il balcone panoramico, nel parco di fronte al Castello, immerso nelle colline di Langhe e Roero.

Il Castello di Magliano Alfieri, poi, non fa rima solo con varietà, ma anche con attività per ogni tipo di pubblico: residenti, curiosi e turisti. Ogni quarta domenica del mese, prende vita "Al Museo in Famiglia", un invito per i più piccoli a un'avventura indimenticabile. Muniti di un kit di gioco, i bambini potranno esplorare le sale del Castello, risolvere quiz e divertirsi imparando.

Per tutto l’anno bambini e famiglie saranno protagonisti anche con l’iniziativa “Il segreto della conchiglia”, con la quale sarà possibile festeggiare il proprio compleanno o stare insieme agli amici, organizzando una caccia al tesoro: indizi, prove, sfide tra squadre porteranno a vivere una coinvolgente prova di abilità che si svolgerà nelle due sale e all’esterno.

Per gli amanti dell'adrenalina c’è “Castle Angels”: ispirato alle Escape Room e alla serie tv "Charlie's Angels", questa singolare proposta regalerà una sfida emozionante, perfetta per un addio al nubilato o celibato, una festa di compleanno o semplicemente per vivere un'esperienza fuori dal comune, in qualsiasi momento.

Luglio sarà, invece, il mese di un’iniziativa speciale capace di unire note, estro e curiosità: “Musica, maestro! Viaggio nella musica vista dalle etichette”. Il paese roerino, cornice d'eccezione per il Magliano Alfieri Classic Festival (MACF), in programma dal 5 al 17 luglio, ospiterà, infatti, una suggestiva mostra dedicata alle etichette da vino a tema musicale. La collezione, allestita negli spazi del Castello, sarà suddivisa in sezioni, proprio come un'orchestra, con etichette dedicate agli archi, alle chitarre, ai fiati e ad altri strumenti musicali. Un connubio perfetto tra due mondi affascinanti che si intrecciano e si completano a vicenda. Un percorso espositivo celebrerà la bellezza e la creatività delle etichette da vino, capaci di raccontare storie e suggestioni attraverso immagini e parole. Protagoniste della rassegna saranno le etichette provenienti dalla Wi.La. – Wine Labels Collection Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani, una collezione di circa 285.000 esemplari che vanno dall’Ottocento fino ai giorni nostri, e che è stata donata al Comune di Barolo dal professor Cesare Baroni Urbani ed è oggi custodita presso il Castello di Barolo, presso i locali dell’ex lavanderia, appositamente ristrutturati. La gestione è stata affidata alla Barolo & Castles Foundation, con l’impegno di continuare ad accrescere la collezione, di digitalizzarla e di valorizzarla con attività espositive anche negli altri manieri di cui si occupa (i Castelli di Magliano Alfieri, Serralunga d’Alba e Roddi).