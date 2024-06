Alba: modifiche temporanee alla viabilità in tre tratti stradali

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in corso Nino Bixio

Per lavori di asfaltatura, fino al 27/06/2024, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Nino Bixio, nel tratto compreso tra la rotatoria con corso Matteotti e il civico n. 8 di corso Bixio, negli spazi destinati al parcheggio.

Registro ordinanze: 151 / 2024

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in piazza Vittorio Veneto

Per consentire lo svolgimento di un evento del Borgo di San Lorenzo, dalle ore 5 del 21/06/2024 alle ore 12 del 24/06/2024 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutta la piazza Vittorio Veneto.

Registro ordinanze: 152 / 2024

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via San Lorenzo

Per lavori è chiusa al transito veicolare via San Lorenzo, dall’intersezione con viale Vico alla traversa interna corrispondente con piazza Cristo Re n. 11, il 24-25-26 giugno 2024 dalle ore 7.30 alle 17.00, con istituzione del doppio senso di circolazione in via San Lorenzo nel tratto interessato alla chiusura per residenti e autorizzati.

Registro ordinanze: 153 / 2024